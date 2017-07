Revelan el más grande defecto de Chayanne

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Carlos Ramírez, ex manager de Los Chicos, agrupación musical donde Chayanne comenzó su carrera, escribió un libro en el que revela muchos secretos de estos jóvenes, entre ellos las dificultades que atravesó el intérprete de "Torero" con otro de sus compañeros.

También te puede interesar: Maluma protagoniza polémica por campaña de lectura

La publicación se titula "La Verdadera Historia de los Chicos" y ha llamado la atención por exponer que Chayanne fue víctima de bullying por parte de un chico de la banda llamado Tony, informa Televisa Espectáculos.

Pero eso no es todo. A pesar de que no se ha dado a conocer más detalles sobre los abusos que sufrió Chayanne, Ramírez revela en su libro que el cantante aún no ha perdonado a su compañero después de tantos años, asegurando que es muy rencoroso.

La agrupación Los Chicos se hizo famosa en la década de los años 80 y estaba conformada por cuatro adolescentes, quienes son recordados por sus temas pop muy pegajosos, lo cual le dio la oportunidad a Chayanne de brillar como uno de los cantantes más grandes de la música latina.