Video: Cortesía/ Watch What Happens Live with Andy Cohen

Agencia

CALIFORNIA.- Durante su visita al programa 'Watch What Happens Live with Andy Cohen' (Bravo), el cantante Ricky Martin reveló quién fue su primer amor platónico.

“Me estás llevando de vuelta a aquellos tiempos de Saturday Night [Fever] con John Travolta y esa secuencia en la que está en calzoncillos, se levanta, se sienta e incluso se agarra ahí abajo”, dijo entre risas el artista puertorriqueño ante la pregunta de una espectadora. “Creo que he debido ver esa película al menos unas ocho veces y en su momento ni siquiera sabía por qué”.

Años después, el intérprete de “La copa de la vida”, quien el próximo 5 de abril estrenará su nuevo show en Las Vegas, llegó a conocer a Travolta, pero nunca se atrevió a contarle que había sido su amor platónico.

“Estoy segurísimo de haberlo visto en persona, pero evidentemente nunca le dije que él fue mi primer amor platónico”, agregó Ricky.