Rob Kardashian amenazó con suicidarse, asegura Blac Chyna

ESTADOS UNIDOS.- Blac Chyna y Rob Kardashian están lejos de tener un final feliz. Luego de que la modelo asegurara que su ex la había golpeado en su estómago, ahora añade más leña al fuego con fuertes acusaciones contra el hermano de Kim Kardashian.

“Amenazó con suicidarse en múltiples ocasiones desde que terminamos nuestra relación en diciembre del 2016, tratando de manipularme para que respondiera a sus ataques”, reveló en un comunicado escrito Chyna, con el cual solicitó una orden de restricción contra Rob y que le fue concedida por un juez de la ciudad de Los Ángeles el pasado lunes, informó el portal People en Español.

“Tomé muy en serio sus amenazas porque me mostró el arma que tiene en su casa”, agregó la estrella televisiva sobre los supuestos mensajes que recibía del papá de su hijita Dream, de tan solo 8 meses de vida.

Según un reporte compartido por el sitio en línea de la revista People, el equipo legal de Blac habría entregado fotografías de los textos enviados por Kardashian para que fueran usadas como evidencia en su petición de la orden de restricción. “Estoy literalmente a punto de quitarme la vida y a ti no te importa… ¿Eso es lo que quieres?”, lee uno de los tantos mensajes escritos por Rob.

Además, los defensores de Chyna también habrían incluido una fotografía del único hombre del clan Kardashian sosteniendo píldoras en sus manos, presionándola para que respondiera a sus mensajes.

“Le he dicho a Rob desde junio del 2016 que necesita ayuda e ir a terapia. Que sepa, él no ha visto a ningún terapista con licencia”, compartió. “Tengo miedo de este hombre enojado, volátil y vengativo, quien me ha atacado físicamente y trató de humillarme públicamente. Estoy avergonzada de sus publicaciones. Pido estas ordenes de protección para que pueda vivir mi vida en paz y libre de miedo por este hombre”, agregó Chyna en su testimonio escrito.