Estados Unidos.- El actor Robert Pattinson sí que ha sido un chico problema durante su adolescencia, quien recientemente se confesó en una entrevista y relató sus travesuras más impactantes durante la época escolar para ganar un poco de dinero, indica Wapa en su portal.

Antes de saltar a la fama como el vampiro Edward Cullen en Crepúsculo, el actor solía hacer dinero con la pornografía; pero no produciéndolas, sino vendiendo revistas a sus compañeros de clases. Pattinson reveló que robaba el material de una tienda cercana a su centro de estudios.

"Nunca he contado esto antes, pero (en la adolescencia) robaba revistas porno y después las vendía en la escuela, aunque nadie sabía qué hacer con ellas. Las vendía por una gran suma de dinero. Solía ir a la tienda, cogía una o dos y me las metía en la mochila. Cuando lo hacía iba con mi uniforme escolar puesto, así que era algo arriesgado. Al final, me volví un poco atrevido y me quedaba con todo el estante", relató el actor en un programa radial.

Un día, todo su negocio se vino abajo porque olvido cerrar su mochila y todo el material quedó al descubierto. El recordado Edward recordó que sus compañeros huyeron cuando vieron venir la tormenta y él tuvo que afrontar solo las consecuencias de sus actos. Finalmente fue expulsado del colegio.

"No había cerrado bien mi mochila, así que el chico de la tienda empezó a sacar las revistas porno. Era la época cuando todavía iban acompañadas de cintas de vídeo. Él iba sacando todo esto de la mochila y yo estaba allá, sintiéndome humillado y con toda esa gente mayor mirándome con cara de asco. Yo le decía: 'No llame a la policía, llame a mis padres', y al mismo tiempo intentaba inventarme dónde vivía. Fue terrible. Básicamente, dos días después, todo se fue al traste", confesó el actor.