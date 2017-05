'No podemos hacer nada, absolutamente nada': Familia de Rogelio Guerra

Agencia

MÉXICO.- Ya son casi dos años lo que lleva el reconocido actor de telenovela Rogelio Guerra desconectado de la realidad debido a una trombosis cerebral que le carcomió la vida. Su familia ha vivido este difícil proceso con él. Univisión Entretenimiento platicó en exclusiva con su esposa, Maribel Robles de Guerra, quien nos compartió cómo lo llevan.

"Ya acepto más lo que nos pasó, me siento más adaptada. Sinceramente no ha sido nada fácil, es muy triste verlo así pero no podemos hacer más".

También te puede interesar: Lanzan imágenes de Ariana Grande tras atentado en Manchester

Pero por más que suene duro e insensible, las despedidas oportunas les dejan mayor tranquilidad.

"Sí, por supuesto que nos despedimos de él. Cierto día en el hospital, el doctor nos dijo que tal vez mi esposo no podría salir, entonces mis hijos vinieron de donde estaban para para poderse despedir. A nivel emocional vivimos un duelo, aun estando él aquí. El tiempo que siga aquí, sólo es para darle calidad, amor y acompañamiento", contó Maribel Robles.

Apenas comenzó el deterioro del actor, como familia tuvieron la oportunidad de hablar, así que no quedan cuentas por cerrar.

Estuvo 40 días en el hospital

"Cuando le dio la trombosis, estuvo 40 días en el hospital. Ahí de alguna manera mis hijos y yo hicimos un cierre emocional, para no dejar cosas pendientes. En ese sentido, ya cerramos con Rogelio en vida, no tenemos temas por tocar".

En un principio tenían la esperanza de que el actor mejorara, pero conforme han pasado los meses, saben que la realidad es otra y no pueden hacer nada para que mejore la salud del actor.

Conforme han pasado los meses, saben que la realidad es otra.

"No podemos hacer nada, absolutamente nada", la voz de Maribel Robles se torna triste y denota ese tono de impotencia, cuando no hay otra mejor opción. "El neurólogo nos había dicho que tendría un proceso donde podíamos esperar una mejoría, esto debía suceder en el lapso de seis meses, tiempo que tarda el cerebro en desinflamarse pero para Rogelio ya no hay ninguna esperanza".

Sin embargo, en ocasiones Rogelio Guerra parece notar lo que sucede a su alrededor: "Algunas veces nos reconoce. Desde que le dio el infarto cerebral, no volvió a hablar nunca, ni caminar y pues sigue igual. A veces está muy conectado, otras no".

La esposa del actor explicó las decisiones que han tomado para tener tranquilidad a futuro.

"El testamento se tiene que hacer en plenitud, y Rogelio lo hizo en su momento, cuando él estaba bien. Ya lo arreglamos".