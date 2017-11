Kate Hudson y Brad Pitt ¿Tuvieron un romance?

Agencia

LOS ÁNGELES.- Luego que Angelina Jolie y Brad Pitt se separarán, salió una tercera persona en la escena, la actriz Kate Hudson, a quien se le vinculó sentimentalmente. Ahora, tiempo después, la situación ha sido aclarada y esto confesó Hudson.

De acuerdo con Hello Magazine “Ese fue el rumor más loco de la historia. No hay nada de cierto en eso”, confesó la propia actriz durante una entrevista donde fue consultada sobre si en efecto, había o no salido con el apuesto actor.

La actriz, aseguró que pese a todo fue un “rumor medio genial” y que al momento de enterarse en lo que la habían involucrado, pensó: “Tendremos mellizos”.

Por ahora, la actriz no está soltera, dado que tiene una relación con el músico Danny Fujikawa, de quien está muy enamorada.