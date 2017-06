La actriz Roselyn Sánchez confirma segundo embarazo

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Hace unas semanas People en Español publicaba la posibilidad de un nuevo embarazo para Roselyn Sánchez. Hoy podemos confirmar esa gran noticia. La propia actriz ha sido la encargada de hacérselo saber al mundo a través de una foto de su hija mayor, Sebella Rose, en la que aparece con un muñequito bebé, rodeada de globos y un gran cartel que dice “BABY”.

“Voy a ser una hermana mayor. ¡Feliz día del Padre papá!”, escribía la puertorriqueña en su perfil de Instagram. Con motivo de un día tan especial, Roselyn confirmaba la noticia que muchos sospechaban. Las dudas nacen de unas fotos de la artista de 44 años con una ligera pancita.

Acostumbrados a verla siempre en plena forma y con un vientre plano como buena bailarina y amante del ejercicio, enseguida saltaron las alarmas de un posible embarazo. Finalmente su sueño de darle un hermanito a su hija de 5 años se ha hecho realidad.

En una entrevista con People en Español en el 2015, admitió que quería ser madre de nuevo y lo añadió a su lista de deseos para el 2016. “Pido salud y ya me muero por tener otro bebé, así que ojalá que el próximo año tengamos la bendición de otro hijo”, compartió emocionada.

Libro infantil

Al final fue en el 2017. Su marido, el actor Eric Winter es su alma gemela, juntos han alcanzado la estabilidad y hasta comparten proyectos tan bonitos como el libro infantil Sebi and the Land of Cha Cha Cha, escrito por ambos e inspirado en su primogénita.

La pareja se casó en 2008 convirténdose en un de los matrimonios más estables de la meca del cine. En enero del 2012 dio a luz a su pequeña que cambió sus vidas por completos. Cinco años después vuelve a dar la noticia que toda madre quiere transmitir.