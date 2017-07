Ryan Reynolds ayuda a una fan en una ruptura amorosa

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Gabi utilizó el Photoshop para insertar, junto a su propia foto en su baile de fin de curso, la imagen de un elegante Ryan Reynolds vestido de esmoquin en el lugar donde, en la instantánea original, estaba su expareja.

"Mi novio y yo rompimos pocos días después del baile de graduación, así que he decidido 'retocar' un poco las fotos", comentó en Twitter al compartir las imágenes, y no dudó en mostrar su obra al intérprete canadiense.

También te puede interesar: Actores piden igualar su paga a la de Emma Stone por generosidad

My boyfriend and I broke up a few days after prom, so I decided to "edit" the photos a little @VancityReynolds pic.twitter.com/Ecvn5Wkgb4