Ryan Reynolds sigue revelando detalles sobre 'Deadpool 2'

México.- El actor Ryan Reynolds dio a conocer las dos primeras imágenes de Cable, quien estará en la segunda parte de Deadpool 2 y que será encarnado por Josh Brolin, informa El Financiero.

En su cuenta oficial de Twitter, Reynolds compartió este lunes dos imágenes; en una de ellas escribió: "Tu proveedor de Cable premium. #DeadPool2" y en la segunda: "Todos tenemos a un tío único, gruñón y fuertemente armado del futuro", con los hashtags #PremiumCABLE #JoshBrolin.

We all have that one, grumpy, heavily armed Uncle from the future. #PremiumCABLE #JoshBrolin pic.twitter.com/JV3yBIIPQH