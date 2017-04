Salma Hayek canta ‘Amanecí en tus brazos’ (video)

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Salma Hayek demostró que además de actuar, también se le da la cantada.

La actriz está de gira para promocionar Cómo Ser Un Latin Lover, cinta donde Eugenio Derbez es su coprotagonista, informa Milenio.

También te puede interesar: Si lo encuentran culpable, tendrá que pagar: Pepe Aguilar

Por esta razón, visitó el estudio de Despierta América, donde los conductores aprovecharon su presencia para ponerla a cantar "Amanecí en tus brazos", tema que compuso José Alfredo Jiménez y que han interpretado algunas figuras de la música como Rocío Durcal, Luis Miguel, Vicente, Alejandro Fernández, entre otros.

Hayek publicó el video del momento en su Instagram, al que agregó "ahora me están haciendo cantar en todos los programas de televisión":

Now they are making me sing in all TV shows! Ahora me están haciendo cantar en todos los programas de televisión!! @despiertaamerica @ederbez #howtobealatinlover Una publicación compartida de Salma Hayek Pinault (@salmahayek) el 24 de Abr de 2017 a la(s) 8:54 PDT

Esto ocurrió unos días después de que la mexicana estuviera en el programa de Jimmy Fallon, donde aseguró que le gustaba cantar temas tristes a ritmo de salsa.

Para probarlo, el conductor la puso a cantar "All By Myself" de Céline Dion, con la que hasta el propio Fallon se unió al baile.