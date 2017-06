Agencia

Estados Unidos.- Salma Hayek reveló que, en una ocasión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la invitó a una cita que ella rechazó, indicó Milenio en su portal.

La actriz visitó el set de The Daily Show with Trevor Noah para promocionar su próxima cinta, Beatriz At Dinner y el presentador le preguntó cómo ocurrió este hecho.

También te puede interesar: ¡Ya camina! Bebé de Alfonso Herrera da sus primeros pasos (video)

Hayek explicó que el ahora presidente estadunidense estaba sentado detrás de ella en un evento, cuando a la actriz le dio frío y sintió cómo Trump le puso su abrigo.

"Me volteo y mi novio, tan amable y encantador, le dijo hola", cuenta la mexicana.

.@SalmaHayek explains what it's like to be hit on by Donald Trump. https://t.co/8I78qVzVSP pic.twitter.com/O4h2h1c5qX