Salma Hayek festeja el éxito de ‘How to be a Latin Lover’

Estados Unidos.- La nueva película de Salma Hayek y Eugenio Derbez, How To Be A Latin Lover - Cómo ser un amante latino - fue la segunda película más vista en la cartelera de Estados Unidos.

De acuerdo con el portal La Botana, Salma festejó el hecho en su Instagram con un divertido video:

Super happy to be #2 in the #boxoffice last #weekend. Súper felices de haber sido la #pelicula número 2 en la taquilla el #findesemana Una publicación compartida de Salma Hayek Pinault (@salmahayek) el 1 de May de 2017 a la(s) 8:11 PDT

"Súper felices de haber sido la #película número 2 en la taquilla el #findesemana", escribió. En el video, la actriz aparece con dos cocos en cada mano.

La cinta perdió con Rápidos y furiosos 8, pero recaudó en la taquilla poco más de US$ 12 millones.

Hace unos días el actor, Eugenio Derbez compartió un video invitando a Trump a asistir al estreno de dicha película.

“No le late ver película donde a pesar de ser una película americana, los dos estelares son latinos, dos mexicanos en una película americana; entonces no le hizo muy feliz la idea”, dijo el comediante.