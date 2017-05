¿Scarlett Johansson ya piensa en nuevo novio?

Agencia

Los Angeles, E.U.- El pasado 11 de marzo, la actriz Scarlett Johansson celebró su quinta aparición en el espacio Saturday Night Live, y de esa última visita al veterano espacio, surgió una amistad con el cómico Colin Jost que apunta maneras de convertirse en algo más.

Según Page Six, la actriz de 32 años y el comediante se mostraron muy cómplices en la fiesta posterior a la emisión del programa, celebrada el pasado fin de semana en el Rockefeller Center, en Nueva York, informa Excélsior.

La estrella cinematográfica fue una de las invitadas a la celebración del fin de temporada del veterano espacio televisivo y allí fue vista por varios testigos mientras charlaba y reía con el guionista de 34 años.

"Ellos se divirtieron un poco y luego volvieron a hablar. Estaban en el bar delante de todo el mundo", dijo una fuente a la web. "Scarlett y Colin estuvieron flirteando y haciendo manitas a la vista de todos en la fiesta posterior, incluyendo el elenco de 'SNL' y el equipo", añadió otro informador.

La protagonista de "Los Vengadores", se encuentra desde marzo en pleno proceso de divorcio del periodista francés Romain Dauriac, padre de su única hija, Rose.

Colin, quien trabaja como guionista del espacio desde 2005 y como actor desde hace tres años, cuenta con ocho nominaciones a los premios Emmy, estuvo vinculado a la actriz Rashida Jones, protagonista de Parks And Recreation.