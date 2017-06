Schwarzenegger dice a Trump: "Solo yo puedo viajar al pasado" (Video)

Agencia

MADRID.- Estados Unidos ya no forma parte del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Numerosas personalidades de Hollywood como Leonardo DiCaprio, Michael Moore o Bob Iger han manifestado su malestar tras la impopular decisión del gobierno de Donald Trump. El último en sumarse a la lista es Arnold Schwarzenegger, que ha mandado un mensaje muy original al presidente estadounidense a través de Twitter.

"Un hombre no puede destruir nuestro progreso. Un hombre no puede parar nuestra revolución de energía limpia. Y un hombre no puede viajar al pasado, sólo yo puedo hacer eso", sentencia el actor en un vídeo publicado en el perfil de Twitter del canal ATTN, afirma Excélsior.

Schwarzenegger hacía así alusión a su icónico papel de Terminator, la saga en el que interpreta a un implacable robot que regresaba al pasado para exterminar a Sarah Connor, la madre del líder de rebeldes que, en el futuro, luchará contra tiranía de Skynet, la inteligencia artificial que se ha hecho con el control del planeta y busca exterminar a la humanidad.

El actor, que fue gobernador de California por el Partido Republicano entre 2003 y 2011, se ha mostrado crítico con Trump recalcando su obligación de servir al pueblo estadounidense.

Mi mensaje para usted señor Presidente es que, como servidor público, y especialmente como presidente, su responsabilidad más importante es proteger a la gente", sentencia Schwarzenegger.