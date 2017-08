Preparan filme sobre 'The Joker' ¡sin Jared Leto!

Agencia

Ciudad de México.- Deadline informó que DC Entertainment y Warner Bros. están en etapas iniciales para desarrollar un spin-off, dentro del universo de Batman, contando el origen del 'The Joker'. Todd Phillips (The Hangover) y Scott Silver (8 Mile), están escribiendo el guión, bajo la producción de Martin Scorsese y Phillips.

Según el reporte, este filme no necesariamente estaría ligado al DCEU, pues sería “la primera película de una nueva línea que está por ser nombrada, mediante la cual Warner podría expandir el canon de propiedades de DC con historias únicas y diferentes actores, interpretando personajes icónicos”, informa Cine Premiere.

Por lo que Jared Leto no aparecerá, al menos en este spin-off, además, el origen de "El Guasón" es territorio inexplorado. Y aunque se ha confirmado que Leto sí estará en "Suicide Squad 2" y el spin-off de Harley Quinn, el gánster antes del payaso sería interpretado por otro actor, posiblemente más joven, pues la trama se situaría en una Gotham City de los años 80. Y claro, automáticamente esto podría significar sin Batman.

El que Scorsese esté dentro no es casualidad. Se espera que la película sea como el de los filmes del cineasta de aquella época –Raging Bull, Taxi Driver o The King of Comedy– lo que hace del proyecto algo muy interesante.