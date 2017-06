La nueva Jumanji muestra la selva y homenajea a Robin Williams

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La nueva versión de Jumanji, que se estrenará este año, tendrá un homenaje a Robin Williams.

Esta cinta, protagonizada por Dwayne 'The Rock' Johnson y Jack Black se asegurará que no se olvide a la estrella de la película original, estrenada en 1995, publica Milenio.com.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Black comentó que en esta historia habrá un momento de "vida o muerte" cuando los personajes exploran la jungla.

"Pero mientras estamos ahí, encontramos pistas que dejó el personaje de Williams", aseguró. "Construyó una causa en medio de la jungla, una situación similar a la familia Robinson suiza. Es como si estuviera ayudándonos sin estar ahí".

Jumanji contaba la aventura de unos niños con un juego de mesa, que tenía retos bastante peligrosos donde se veían involucrados estampidas de animales salvajes, cazadores y la desaparición de un chico al ser tragado por el tablero y transportado a una jungla, sólo para reaparecer muchos años después y descubrir que el mundo ya no es como recordaba.

Lo ‘diferente’

Para este próximo estreno, titulado Jumanji: Welcome to the Jungle, Jack Black anticipó la principal diferencia.

"En la original, nunca veías el mundo interior. Pero esta toma lugar principalmente en la jungla de Jumanji", adelantó. "Eso es lo más cool de la película: somos capaces de transportar a la audiencia a ese secreto y maravilloso reino, con el peligro y la belleza".

La cinta, dirigida por Jake Kasdan, está programada para estrenar el 20 de diciembre en salas estadunidenses.