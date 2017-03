Agencia

CALIFORNIA.- Con 113 millones de seguidores, Selena Gómez continúa con su título como la persona más popular en Instagram. Pero este logro no fue uno que le trajo felicidad a la cantante, según reveló en entrevista para la última portada de la revista Vogue.

“Tan pronto como me convertí en la persona más seguida en Instagram, me asusté un poco, se convirtió en algo muy desagradable para mí”, dijo. “Era una adicta, y me sentía como si estuviera viendo cosas que no quería ver, como si me estuvieran poniendo cosas en la cabeza de las que no quería preocuparme, siempre termino sintiéndome como una mie*** cuando veo Instagram”.

La adicción a la red social llevó a la intérprete de “Kill Em with Kindness” a tocar fondo y querer, al igual que han hecho otras famosas, deshacerse de la aplicación de su teléfono celular para encontrar algo de paz. Ahora su asistente es quien maneja la cuenta y publica las fotografías.

En 2016, la cantante anunció que se tomaría un receso por sus problemas de salud y estabilidad emocional. Después de cancelar más de 30 conciertos en su gira Revival, la joven mexicoamericána optó por buscar ayuda y se refugiarse en una terapia con seis mujeres.

Estrella juvenil

“No tienes ni idea de lo increíble que se sentía al estar con seis chicas, personas reales que no podían decir dos cosas sobre quién era yo, que estaban luchando por sus vidas”, dijo. “Fue una de las cosas más difíciles que he hecho, pero fue lo mejor que he hecho”.

Gómez además reveló que le afectó hacer la transición de ser una estrella juvenil cuya audiencia eran pequeños —a quienes podía empoderar con su mensaje— a cantar para jóvenes adultos que tomaban y fumaban en sus conciertos.