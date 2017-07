Selena Gómez causa polémica en redes sociales por 'pecas falsas'

Agencia

México.- Este jueves fue lanzado el teaser de "Fetiche", el nuevo video de Selena Gomez. Tras la publicación del clip, fans comentaron la sensual voz de la cantante, sus sugerentes looks, así como la visión, inspirada en los años 70, del artista canadiense Petra Collins en la realización del video.

En medio de los halagos, el maquillista Hung Vanngo, encargado de su imagen en este proyecto, publicó una fotografía del video en donde la texana aparece con pecas en la nariz y en las mejillas, detalle que desató controversia en internet, según informa Quién.

#FETISH July 13th ❤️ Una publicación compartida de Hung Vanngo (@hungvanngo) el 12 de Jul de 2017 a la(s) 7:21 PDT

Algunos, incluso, acusaron a Vanngo de usar photoshop en la imagen y argumentaban que dichas pecas no eran visibles en el video ni en fotos del pasado de Selena. Otros tantos, defendieron al maquillista planteando que seguramente Selena había querido probar las pecas y por eso se las pusieron. Asimismo, hubo usuarios a los que no les importó si la intérprete de origen mexicano tiene pecas o no: "¿A quién le importan las pecas cuando se trata de Selena Gómez?", posteó uno de ellos.