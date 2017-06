Selena Gómez vuelve 'locos' paparazzi de Nueva York

Agencia

NUEVA YORK.- Selena Gómez está volviendo a los paparazzi de Nueva York locos con sus múltiples cambios de look. Y es que en las últimas 24 horas, la texana, que se encuentra en plena promoción de su nuevo sencillo Bad Liar, lució nada más y nada menos que seis estilismos distintos.

La cantante empezó la jornada con este vestido negro de estilo lencero sobre camiseta blanca que eligió para visitar los estudios radiofónicos Sirius XM, donde además aprovechó para reconocer lo mucho que le gustó la actuación de su exnovio, Justin Bieber en el concierto benéfico que Ariana Grande organizó por las víctimas del atentado terrorista en Manchester.

“Creo que justin lo hizo genial, fue precioso”, admitió.

Para su aparición en el programa Elvis Durand and The Morning Show, se cambió de nuevo y apareció con este ajustado vestido naranja con apertura en la pierna que le sentaba como un guante. A su paso por el show aprovechó para hablar sobre la controvertida serie13 Reasons Why, de la que es productora y por la que ha recibido algunas críticas.

“Esto es algo que pasa cada día. Quieras o no quieras verlo es lo que está pasando”, dijo sobre el show que trata el suicido entre adolescentes.

La fashionista continuó su jornada de promoción de un programa radiofónico a otro, paseándose por las calles de la Gran Manzana con vestidos tan ideales como estos otros dos modelos que combinó, como los anteriores, con un par de sandalias negras de lo más versátil.

El look más singular fue el que la exchica Disney eligió para visitar los estudios de la cadena MTV: un enterizo rosa con estampado de loros y dos gatos bordados en acabado brillante que pertenece a la colección de otoño 2017 de la firma italiana Miu Miu.

Cena en un restaurante

Por último la cantante se reservó el estilismo más sexy para una cita con su novio, el cantante The Weekend, en la que lució un vestido lencero de Mimi Wade. La pareja compartió una cena en el restaurante italiano Rao’s del upper East neoyorquino, según un reporte de la revista Vogue.

La cantante debía estar fascinada con su look, ya que no dudó en compartir no una, si no tres imágenes del look en Instagram con su pose más sexy y además etiquetó a su novio como para avisarle de lo que le esperaba.