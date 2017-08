Agencia

Estados Unidos.- Ha pasado mucho tiempo, lo sabemos, pero estamos convencidos de que todos recordarán el tiempo en que Selena Gomez y Zedd compartieron algo más que la música. No solo nos regalaron 'I want to know you', un temazo que sigue sonando, también compartieron grandes momentos con nosotros como la pareja que fueron, indica el País en su portal.

Eran muy tiernos, como alguna vez fueron definidos por los seguidores de ambos, y fue la primera vez en mucho tiempo que vimos sonreír a Selena con sinceridad debido a una relación sentimental, ¡así que estábamos encantados con esta relación! Pero, lamentablemente y aunque fue muy bonita, terminó.

Y ahora Zedd ha querido revelar la parte negativa de haber salido con una de las personas más famosas e influyentes del panorama internacional. Puedes imaginarlo, en realidad.

"Los periodistas llamaban a mis padres. La gente hackeaba el teléfono de mis amigos. Estaba enfadado, a pesar de que sabía en lo que me estaba metiendo", ha explicado Zedd en una reciente entrevista con Billboard. Es decir, lo malo de salir con Selena Gomez fue, simplemente, tener que lidiar con su fama.

"Es una de las personas más mencionadas del mundo pero no tenía ni idea de cuánto cambiaría esto mi vida", terminaba de desahogarse. Pero Zedd no tiene quejas más allá de eso; de hecho, siempre ha dicho cosas preciosas de quien fuera su pareja.