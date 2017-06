¿Cuánto cuesta la nueva casa de Selena Gomez?

Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- La cantante Selena Gomez compró una casa de estilo colonial en Studio City, en el oeste de Los Ángeles, por dos millones 250 mil dólares, de acuerdo con reportes públicos de la propiedad.

La cantante y actriz, de 24 años de edad, adquirió la propiedad de un solo nivel, construida en 1951 y remodelada, y que había estado en el mercado de bienes raíces por dos millones 195 mil dólares, informa Excélsior.

La casa está rodeada de puertas y setos de privacidad. El lugar de aproximadamente tres mil 200 metros cuadrados cuenta con techos abovedados, dos chimeneas, una biblioteca y una cocina actualizada de estilo rural.

Jana Jones-Duffy, de Coldwell Banker Residential Brokerage, fue el agente de cotización. Karen Medved de Compass representaba al comprador.

Gómez ha sacado dos álbumes como solista, incluyendo Revival hace dos años. Este año lanzó los sencillos It is not me y Bad liar.

Como actriz, Gomez cuenta con créditos que incluyen las películas Neighbours 2: Sorority Rising, In Dubious Battle y The Fundamentals of Caring. Participó en los programas de televisión Wizards of Waverly Place y Barney & Friends.

En el 2014 Selena vendió su residencia en el área de Tarzana, California, por tres millones 450 mil dólares.