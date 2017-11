Fans de Fernanda Castillo 'enfurecen' por el final de Monica Robles

Agencia

MÉXICO.- Durante los cinco años que interpretó a 'Mónica Robles' en El señor de los cielos (Telemundo) Fernanda Castillo dejó una huella imborrable en los corazones de los televidentes. Por eso no es de extrañar que a más de una semana de transmitirse la inesperada muerte de su personaje las redes sociales sigan ‘llorando’ la despedida de la actriz mexicana de la superserie.

“Mónica no merecía salir de la serie y mucho menos tener ese final tan patético, sin creatividad, ni criterio y como si fuera un personaje secundario. El escritor Luis Zelkowicz se equivocó y de qué manera. Ojalá y hagan algo para subsanar este enorme error”, se puede leer entre los miles de mensajes que a día de hoy siguen inundando las redes sociales, informó el portal People en Español.

“¿Por qué a una actriz que dio tanto en esta serie le dieron ese final tan mediocre que no estuvo a la altura de todo lo que dio Fernanda? ¿Por qué no darle un final decente? Realmente fue una decepción y no sé cómo Fernanda permitió ese final para su personaje”, se quejaba otro de los fanáticos de El señor de los cielos en Instagram.

La indignación ha llegado a tal extremo que incluso los seguidores de la exitosa superserie se han unido para redactar conjuntamente una carta en la que piden a la producción de El señor de los cielos y a la cadena Telemundo una disculpa pública para Fernanda por el trato que le dieron a su personaje.

'Muerte improvisada'

“Por este medio nos dirigimos a ustedes para expresar nuestra inconformidad y enojo al final que le dieron a un personaje tan querido por el público: Mónica Robles. Los que seguimos todas las temporadas desde el principio nos indigna la forma y tratamiento que le dieron al personaje las últimas 2 de temporadas y más nos enoja su muerte tan improvisada (porque así se reflejó en la pantalla) como si fuera un personaje secundario. Eso es una falta de respeto para el personaje y para la actriz Fernanda Castillo. Fernanda nos dio mucho a sus seguidores pero también a ustedes como producción y empresarios. No merece el trato que le dieron”, reza el comunicado.

“Con todo el cariño, respeto y de la manera más atenta solicitamos una disculpa pública para Fernanda Castillo pues no se merece esto que hicieron con su personaje. Si nosotros como público nos sentimos decepcionados pensamos en lo que debe sentir ella”, continúa la carta que fue firmada por los fans de El señor de los cielos, de Mónica Robles y Fernanda Castillo.

Pero la cosa no queda ahí. Como agradecimiento a todo el trabajo que realizó la actriz mexicana a lo largo de cinco años, algunos seguidores de Fernanda unieron esfuerzos para colgar un enorme cartel en una calle de la Ciudad de México en el que despiden por todo lo alto a su personaje.