¡Entérate! Sergio Mayer se mantiene incomunicado con su hijo

MÉXICO.- Sergio Mayer reveló durante su asistencia a la fiesta Experiencia Disco Party 70’s que no ha tenido comunicación con su hijo Sergio Mayer Mori, luego de que hace unos días el joven regresara de su retiro de varios meses de la vida pública, informó el portal Quién.

“Yo creo que saben más ustedes de él que yo. No lo he visto, tiene tiempo que no lo veo”, dijo el ex Garibaldi tratando de evadir el tema.

Ante la insistencia de los medios, Sergio explicó: “Creo que ya llegó a México, he visto a su bebé, compartimos mucho con ella y con Natália (mamá de su nieta)”.

Por primera vez me esta gustando ir al gym... Una publicación compartida de Sergio Mayer Mori (@smayermori) el 1 de Jul de 2017 a la(s) 9:05 PDT

Asimismo, el actor prefirió no afirmar ni desmentir su versión sobre que Mayer Mori se encontraba en un retiro espiritual y no en un centro de rehabilitación como se mencionó en diversos medios: “Cuando entró al lugar este no tenía celular, se quedó sin celular, sin comunicación y ahorita no sé si tenga, no sé si tenga nuevo celular, no sé dónde esté viviendo”.

Por su parte, Sergio Mayer Mori reapareció en redes sociales presumiendo su regreso al gimnasio, pero sin dar respuesta a las especulaciones sobre presuntas adicciones.