Sergio Mayer responde sobre la presunta rehabilitación de su hijo

Agencia

MÉXICO.- Sergio Mayer reaccionó molesto al ser cuestionado sobre si su hijo, Sergio Mayer Mori, se encuentra recluido en un centro de rehabilitación contra las adicciones y no en un retiro espiritual como se informó hace cuatro meses, informó el portal Quién.

“Me parece delicado que expongan la vida de un joven porque en teoría debe tener anonimato. Si una persona que está en el anonimato en ese tipo de situaciones decide abrirlo, él es quien decide (hacerlo). Me parece muy grave que (…) hayan dicho, filtrado o hecho este tipo de (notas), me parece delicadísimo. Yo no puedo hablar de este tipo de cosas de mi hijo”, explicó.

También te puede interesar: Conoce las canciones que Shakira le ha dedicado a sus ex novios

Ante la insistencia de los medios, el ex Garibaldi confesó: “Tiene cuatro meses que no lo veo, yo estoy para apoyar a mi hijo en todo lo que decida y en todo lo que haga. Si ahora que regrese quiere continuar con su carrera o si se quiere ir de monje, lo que quiero es que sea feliz y eso es lo que a mí me interesa”, subrayó.

Mayer Bretón develó la noche de este martes la placa por las mil 600 representaciones de la puesta en escena ‘Busco al hombre de mi vida. Marido ya tuve’, en el Teatro Legaria de la Ciudad de México.