MÉXICO.- En una entrevista con Francisco Cáceres para Un nuevo día (Telemundo), Kate del Castillo habla sobre su sentir sobre la primera dama de México, Angélica Rivera y la similitud con el personaje de Emilia que interpreta en la nueva producción Ingobernable (Netflix).

Pese a los difíciles momentos que ha pasado el último año tras ser involucrada en el caso de Joaquín el Chapo Guzmán, Del Castillo confesó que se sintió aliviada una vez que se reunió con Ted Sarandos, director de contenido de Netflix, y recibió todo el apoyo.

“Yo estaba en unos momentos que casi no salía de mi casa, estaba con mis abogados todo el tiempo viendo cómo íbamos a resolver el asunto y yo iba a Netflix para que me dijeran: ‘Gracias, pero no gracias’ […pensé] por andar de traviesa”, dijo Del Castillo entre risas. “Sarandos fue a abrirme los brazos y me dijo: ‘Kate, Netflix está contigo hasta el final’ ”.

Para su preparación para el papel, la estrella de La reina del sur tuvo que basarse en las primeras damas actuales de México y Estados Unidos. Si bien del estilo de Melania Trump, sacó sugerencias para la imagen del personaje Emilia, de Michelle Obama la inspira que “tomó las riendas de la Casa Blanca”.

Pero ¿sobre Angélica Rivera, la actual primera dama de México?

“Creo que no ha hecho mucho. Desde un principio ella dijo que no se iba a meter en nada, que también es una posición y cada quien a su vida y su rollo. A mí, en lo personal, como ciudadana, si me gusta ver que tomen las riendas”.