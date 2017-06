Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Tras solo dos temporadas y un especial de Navidad, Netflix ha decidido no conceder una tercera entrega a Sense8. "Tras 23 capítulos, 16 ciudades y 13 países, la historia de Sense8 ha llegado a su fin". Así lo ha hecho oficial la plataforma a través de Cindy Holland, vicepresidenta de contenido original de Netflix, informó el portal El País.

La serie creada por las hermanas Watchowski contaba la historia de un grupo de desconocidos de diferentes partes del mundo que estaban conectados entre sí mentalmente.

Entre sus protagonistas se encontraba el español Miguel Ángel Silvestre, Doona Bae, Jamie Clayton Max Riemelt o Brian J. Smith. Precisamente este último ha sido uno de los primeros en hacerse eco de la cancelación de la serie en Twitter: "Lo siento, chicos. Gracias por vuestra pasión y el apoyo en estos últimos días, ha sido muy emocionante ver vuestro amor por la serie", decía al retuitear un mensaje que anunciaba la cancelación.

Adiós a Sense8

El adiós prematuro de Sense8 ha sido especialmente sorprendente teniendo en cuenta que hace menos de un mes que la plataforma lanzó la segunda entrega. Los 10 nuevos episodios de la que parecía que era una de las grandes apuestas de Netflix llevan disponibles solo desde el pasado 5 de mayo.

Esta decisión llega también poco después de que Netflix anunciara que la serie The Get Down, una de las más caras de la historia de la televisión, no tendrá segunda temporada. En el caso de la serie creada por Baz Luhrmann, la cancelación llegó tras la emisión, divididos en dos partes, de solo 11 capítulos.