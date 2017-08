Final de temporada y esto harán los actores de Game of Thrones

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Acabamos de ver el final de una de las temporadas más vertiginosas y emocionantes de Juego de Tronos.

Han pasado tantas cosas que los capítulos de la octava temporada han ganado en emoción incluso antes de empezar a rodarse y no solo porque será la última entrega, informó el portal Hola.

Puesto que las nuevas tramas no han comenzado aún a prepararse, parece que está previsto que se comience en otoño y se estrene dentro de un año, los actores se tienen tiempo para relajarse antes de meterse en la piel de sus personajes... ¿o no descansan?

Al contrario de lo que pueda parecer, los protagonistas de una de las series de mayor éxito de la televisión tienen una agenda de lo más apretada. Y es que no solo viven de Juego de Tronos.

Kit Harington (Jon Nieve) se ha quitado la capa de la Guardia de la Noche para aparecer en diversas ficciones desde que saltó a la fama. En este último año ha trabajado en las películas Brimstone y The Death and Life of John F. Donovan, aunque no se ha alejado tampoco de la televisión. Será uno de los participantes de la serie Gunpowder, junto a la actriz Liv Tyler, y que se estrenará este mismo otoño.

Su compañera de batallas, en muchos sentidos, Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) tampoco se queda atrás en cuanto a proyectos. Aparecerá en las cintas Above suspicion y en la nueva entrega de otra de las sagas legendarias de la ficción A Star Wars Story: untitled Han Solo Film.

Las hermanas Stark, Sophie Turner (Sansa) y Maisie Williams (Arya), aparecerán en muchos créditos, algunos de títulos que no han empezado a filmarse. Sophie actúa en Huntsville, Time Freak y X-Men: Fénix Oscura, mientras que Maisie lo hace en The forest of hands and teeth, Mary Shelley, Stealing Silver, Early Man, Departures y también en otra historia de X-Men como su amiga y compañera -en su caso The new mutants-.

El tercero de la familia Peter Dinklage (Tyrion Lannister) seguro que no tiene un minuto de reposo. The Thicket, Three Billboards outside Ebbing, Missouri, Vengadores: la guerra del infinito, My dinner with Hervé (es una TV Movie) y I think we’re alone now. Lo cierto es que el talento del actor es enorme y no dejaremos de verlo en distintos papeles, eso les encantará a sus incondicionales.