Ciudad de México.- Hace unos días, Shakira lanzó el sencillo “Me enamoré”, el cual forma parte de su próximo álbum discográfico, pero al parecer la portada de la imagen de la nueva canción no es del todo creativa, según han citado algunos expertos, por la falta de glamour.

El sencillo salió a la luz hace una semana y según declaraciones de la cantante es dedicado a su esposo Gerard Piqué, de quien esta muy enamorada y fue su inspiración relatando el momento en que conoció al futbolista. Pero lo malo o poco creativo del tema, fue la portada donde Shakira bajó su estándar, al aparecer recostada en una rama de árbol con jeans y una blusa de cuadros, pero además no tiene maquillaje, informa el portal de Vanguardia.

Esto no ha sido suficiente para sus seguidores y hasta algunos expertos en la imagen musical han dejado claro que es lo peor que ha mostrada la oriunda de Barranquilla.

"El diseño no puede ser más barato, justo lo opuesto de la imagen sobreproducida que se espera de una estrella internacional"

“Si se publicara en vinilo, parecería una portada de cajón de discos a un euro, y lo mejor es la frescura de no pretenderlo (o eso parece) ni usar efectismos retro. El diseño no puede ser más barato (¿lo habrá hecho ella?), justo lo opuesto de la imagen sobreproducida que se espera de una estrella internacional. Al ojo europeo, cínico y resabiado, le cuesta creer que todo esto no sea premeditado, ojalá que no lo sea”, explicó Mario Feal, diseñador de Subterfuge Records.

También algunos usuarios de diversas redes sociales ya comenzaron a realizar algunos memes comparando la imagen en cuestión con el anuncio publicitario de un medicamento contra el cansancio.