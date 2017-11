Shawn Mendes arrasa en los premios EMA de MTV

Agencia

LONDRES.- A sus 19 años, el teenager canadiense Shawn Mendes resultó el mandamás en la 24 edición de los premios europeos EMA de la cadena MTV, realizados en la Wembley Arena de Londres, donde obtuvo los premios al Mejor Artista, Mejores Fans y Mejor Canción por There's nothing holding me back, informa Excélsior.

Otros jóvenes talentos de la música pop también lograron salir con premio de los European Music Awards, como Dua Lipa, una modelo de 22 años que se llevó el premio como Artista Revelación y la cantante y compositora cubana Camila Cabello como Mejor Artista Pop.

La gala, que el año próximo se celebrará el 4 de noviembre en Bilbao coincidiendo con el 25 aniversario de los EMAs, la abrió Eminem con su tema Walk On Water interpretado desde un pub londinense, siendo elegido Mejor Artista de Rap.

Tras su actuación en la emblemática Trafalgar Square, U2 recibió el premio Global Icon.

Coldplay se coronó como Mejor Artista Rock y el veterano Miguel Bosé, como Mejor Artista Español.