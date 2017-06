Agencias

ESTADOS UNIDOS.- El nuevo cine de superhéroes lleva casi 20 años, pero lo cierto es que todavía quedan muchos personajes interesantes por explorar. Uno de los más importantes es She-Hulk, quien obtuviera sus impresionantes poderes tras recibir una transfusión sanguínea de emergencia de su primo Bruce Banner, informa el portal web de CinePremiere.

La heroína ha sido solicitada desde hace tiempo, pero Marvel ha dado prioridad a otros guerreros. Esta situación podría cambiar tras la buena recepción de Wonder Woman, pues se cree que los estudios finalmente harán mejor uso de sus personajes femeninos, ¿será? No lo sabemos, pero por si acaso, la directora Rachel Talalay –mejor conocida por su trabajo en Doctor Who– ya levanta la mano para la adaptación.

"La diferencia entre She-Hulk y Hulk es que ella amaba ser She-Hulk. Era la Tank Girl de aquellos días, en términos de poder decir lo que quería y cuando se convertía en She-Hulk, era como abrir una puerta a la libertad, a la persona que realmente quiere ser. Que muchas veces no puedes ser por ser mujer. Y esa es la versión de She-Hulk que me gustaría hacer".

Los primeros planes para una cinta individual de She-Hulk surgieron en 1990, con un filme que sería dirigido por Larry Cohen y protagonizado por Brigitte Nelson. Sobra recordar que el proyecto nunca se concretó y desde entonces la heroína esmeralda ha deambulado entre toda clase de rumores, sin materializar sus adaptaciones. Con un poco de suerte, su primera aparición cinematográfica llegará con la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, pero queda una Guerra del Infinito antes de descubrirlo...

¿Y qué hay de Rachel Talalay? Lo cierto es que Marvel disfruta de las decisiones arriesgadas, así que no la descartemos para la dirección. Edgar Wright ya impulsó Ant-Man, James Gunn hizo lo propio con Guardianes de la Galaxia, ¿por qué ella no podría repetir la hazaña?