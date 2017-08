¡Confirmado! Michelle Salas ya vive con su novio en España

Agencia

MÉXICO.- Doña Silvia Pinal confirmó que su famosa bisnieta Michelle Salas continúa formalizando su relación sentimental con el venezolano Danilo Díaz.

Tras presentarlo con su familia y darles a conocer el romance que ha mantenido por 8 meses con Danilo, la guapa bloguera tomó una importante decisión para estar al lado de su novio.

“No la he visto porque está en España, está viviendo en España con el novio. Los dos están muy entusiasmados, entonces no sé nada de ella, por su mamá (Stephanie Salas) sé de repente algunas cosas, que está muy bien y eso me da mucho gusto”, dijo Doña Silvia en entrevista para el programa Hoy.

La primera actriz comentó que Danilo cuenta con toda la aprobación de la Dinastía Pinal. “Es una gran satisfacción ver que son buenos, que son sanos, que les va bien, que tienen capacidad para hacer lo que quieren hacer, son cosas que ellos mismos han logrado y yo pues estoy contenta”.

Finalmente, Silvia Pinal confesó cuándo podría reunirse con el cantante Luis Miguel, padre de Michelle. “No, nunca. Yo sí lo haría pero él no se atreve, él siempre me ve de lejecitos. Sabe que yo lo quiero, y eso me basta, es padre de mi bisnieta que quiero mucho y para mí eso me da mucho gusto”.