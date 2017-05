Sofía Castro cuenta cómo fue trabajar bajo las órdenes de su papá

Agencia

MÉXICO.- A pesar de su juventud, apenas tiene 20 años, Sofía Castro tiene muy claro hacia dónde quiere dirigir su carrera y también su vida personal.

La hija de la primera Dama de México, Angélica Rivera, sueña con casarse y formar una familia numerosa de no menos de seis hijos, eso sí, sin descuidar su carrera, esa que con tanto esmero y esfuerzo lleva construyendo desde 2010.

Actualmente la vemos como la caprichosa Fernanda en la telenovela Vino el amor (Univisión), historia que terminó de grabar hace algunos meses en México bajo la batuta de su padre, el productor José Alberto Castro.

Ahora que el melodrama está a punto de llegar a su fin, Sofía hace balance de su participación en esta historia y nos confiesa cómo fue trabajar con su progenitor.

¿Qué balance haces de tu participación en esta historia?

Para mí fue una gran oportunidad estar en Vino el amor. Fue algo súper importante en mi carrera y [estoy] muy agradecida con toda la gente que nos siguió hasta el final.

¿Qué es lo que más disfrutaste de interpretar a Fernanda?

Muchas cosas. Creo que el personaje durante toda la historia fue muy divertido porque pasó por muchas etapas que normalmente se vive en la adolescencia. A Fernanda la viví y la disfruté mucho porque no era ni buena ni mala, era humana. Definitivamente fue un personaje que me marcó en muchos aspectos y que voy a extrañar mucho. Fue de esos personajes que se quedan para siempre.

¿En qué aspectos te identificas con el personaje?

Creo que en varias cosas que vives en la adolescencia: esa vulnerabilidad y todos los sentimientos que están a flor de piel.

¿Cómo fue tener como papá a Gabriel Soto?

Fernanda no pudo tener mejor papá que Gabo. Es un gran compañero y un gran actor. Lo adoro. Hicimos una química y un equipo increíble. Es súper divertido y un gran ser humano. Lo quiero muchísimo.

¿Qué enseñanzas te dejó tu participación en esta telenovela?

La verdad varias, pero una muy grande: que por nada ni nadie puedes dejar de luchar por lo que quieres y por tus sueños.

¿Cómo fue trabajar en una telenovela bajo las órdenes de tu papá?

Fue algo muy importante en mi carrera. El trabajar con él me exigió un reto muy grande pero al mismo tiempo lo disfruté mucho.

¿El hecho de ser hija del productor te daba una mayor responsabilidad y te hacía exigirte mucho más o todo lo contrario?

Yo siempre he sido muy responsable en mi trabajo. Y mi papá y yo supimos diferenciar lo familiar de lo profesional. Sí me exigió un reto más grande el trabajar con él para demostrar que me gané a Fernanda por mi y no porque mi papá era mi jefe.

La telenovela ya se encuentra en su etapa culminante, ¿qué nos puedes avanzar del final?

Que se van a sorprender de todo lo que va a pasar. Es un final muy intenso de muchas emociones, pero lo van a disfrutar mucho.

¿Qué sigue para ti después de Vino el amor?

Estudiar actuación en Los Ángeles.

¿Cuáles son tus próximas metas como actriz?

Prepararme mucho como actriz y seguir subiendo escalón por escalón.

¿Cómo te ves dentro de unos años?

Con una carrera como actriz más sólida y con una familia.

¿Te consideras una mujer tradicional que sueña con casarse y tener muchos hijos?

Sí, sí, me considero una mujer tradicional. Sueño con casarme y formar una familia, claro compaginándolo con mi carrera. Quiero 6 hijos.