Estados Unidos.- Mark Millar es uno de los guionistas de cómics más relevantes de los últimos años. Tras él ha dejado obras del calibre de Superman: Red Son, Kick Ass o la apoteósica Civil War. Y aunque siempre había sido crítico con las adaptaciones cinematográficas de los personajes de las viñetas, el escocés no ha podido evitar elogiar ese gran trabajo que es, a su juicio, Spider-Man: Homecoming.

"Acabo de salir de Spider-Man y creo que es la mejor película de Marvel de lejos. Absolutamente en serio. Es un 10 perfecto", comunicaba a sus fans a través de Twitter Millar.

Just out of Spider-Man and this might be the best Marvel movie so far. I'm absolutely serious. This is a perfect 10.