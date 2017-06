Steve Aoki presenta el video de su sencillo "Without U"

Agencia

Estados Unidos.- El DJ y productor estadounidense Steve Aoki presentó el video su más reciente sencillo “Without U”, en el que participan el dueto canadiense DVBBS y el rapero 2 Chainz.

El audiovisual muestra una serie de retratos en movimiento y maniquíes animados, posee una composición minimalista y monocromática y sigue a Aoki, 2 Chainz y DVBBS, a través de los pasos de Dim Mak Manor, afirma Notimex.

También te puede interesar: Zedd anuncia tres fechas para México

“Without U” se desprende de “Kolony”, la nueva producción del DJ que saldrá a la venta el 21 de julio y que supone, tras 10 años de colaboraciones de hip-hop, su primer material completo en música rap, se informó en un comunicado.

Entre los colaboradores en ese disco también se encuentran: Lil Uzi Vert, Lil Yachty, Migos, Gucci Mane, ILOVEMAKONNEN y T Pain.

Wouldn't be me #WITHOUTU!! Official music video out now w/ my dawgs @DVBBS @2chainz! Watch here: https://t.co/dhiav2NXf9 pic.twitter.com/2qqfwWb8Xo