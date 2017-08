Taylor Swift estrena canción ¿con dedicatoria?

Agencia

Ciudad de México.- La estrella estadounidense del pop, Taylor Swift estrenó "Look what you made me do", su primer single del disco "Reputation", que verá la luz el 10 de noviembre.

"Reputation" será el primer disco de Swift tras el exitoso "1989", publicado en 2014 y con el que ganó el Grammy al mejor álbum del año, informa Excélsior.

También te puede interesar: Fifth Harmony anuncia su nuevo sencillo sin: ¡Camila Cabello!

Aunque Taylor no ha declarado cuál fue la fuente de inspiración de este tema, muchos de sus detractores ya comenzaron a hacer especulaciones desde las redes sociales, pues ven en cada palabra una alusión a sus peleas con Katy Perry y Kanye West.

"Pero me hice más inteligente y fuerte justo a tiempo. Dulce, me levanté de la muerte y no quiero hacerlo todo el tiempo. Tengo una lista de nombres y el tuyo está en rojo y subrayado, yo lo chequé una vez y luego otra vez", reza el tema de la rubia.

"1989" contaba con canciones como "Blank space", "Shake it off", "Bad blood" y "Wildest dreams".

Desde sus inicios en la música en el mundo del country, Swift ha evolucionado hasta convertirse en toda una estrella global y en la reina del pop actual.

El lanzamiento de "Look what you made me do" llega después de que el pasado día 14 ganase el juicio por agresión sexual que le enfrentaba al locutor David Mueller, que le manoseó en 2013.