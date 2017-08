Tras ganar juicio por acoso, Taylor donará dinero a víctimas

Agencia

Nueva York.- La cantante Taylor Swift ganó la batalla legal contra el locutor de radio David Mueller, a quien acusaba de haberla tocado de forma inapropiada en un encuentro posterior al concierto que dio en Denver (Colorado) en 2013. Finalmente un jurado ha fallado a su favor, condenando al hombre a pagarle la cantidad simbólica de un dólar.

La intérprete de 'Shake it off' ha prometido ahora en un comunicado público realizar una generosa donación a asociaciones benéficas destinadas a ayudar a víctimas de agresiones y abusos sexuales, informa Quién.com

"Me gustaría dar las gracias al juez William J. Martines y al jurado por su meticulosa consideración, a mis abogados Doug Baldridge, Danielle Foley, Jay Schaudies y Katie Wright por luchar por mí, y a todas aquellas personas que se hayan sentido alguna vez silenciadas por una agresión sexual, y a todos los que me han dado su apoyo a lo largo de esta odisea de cuatro años y estos dos de procesos legales".

También te puede interesar: George Clooney demandará a los que publicaron fotos de sus mellizos

"Soy consciente de los privilegios de los que disfruto en mi vida, en la sociedad y de que yo sí tengo la oportunidad de pagar el procedimiento para defenderme en un juicio como este. Mi esperanza ahora es poder ayudar a todos aquellos cuyas voces deberían ser también escuchadas", aseguró la artista.

Mueller demandó a Taylor alegando que le había hecho perder su trabajo por lo que le reclamaba tres millones de dólares en concepto de daños y perjuicios, a lo que ella respondió con una contrademanda.

Según se desprende de las crónicas publicadas por varios medios, la estrella de la música estuvo serena y segura a lo largo de su declaración en el juicio, manteniéndose firme en su versión de los hechos contra el antiguo locutor de radio y describiendo hasta el mínimo detalle de cómo fue manoseada por él y cómo se sintió en consecuencia, al mismo tiempo que le dejó claro al abogado de la parte demandada que nada ni nadie le haría sentir culpable porque Mueller hubiera perdido su empleo, después de que ella interpusiera su queja en la emisora.

Entre los muchos admiradores y celebridades que han enviado su apoyo a Swift en estos días, se encontraban su gran amiga Lena Dunham, quien no dudó en recurrir a su perfil de Twitter para felicitarla por luchar por sus derechos como mujer y por servir de ejemplo a todas las chicas, y la cantante Kesha, quien mantiene su propia batalla para romper el contrato discográfico que la liga en exclusiva a Dr. Luke, a quien acusa de haber abusado física y sexualmente de ella durante años.

Proud of @taylorswift13 for her fierce & cutting testimony & her refusal to settle for being treated like property. Her example is powerful.

"Orgullosa de Taylor Swift por su feroz y mordaz testimonio y por negarse a aceptar ser tratada como si fuera propiedad de otra persona. Su ejemplo es poderoso", rezaba un tuit compartido por la actriz y creadora de la serie 'Girls'.

. @taylorswift13 i support you always, and especially right now and admire your strength and fearlessness. truth is always the answer.