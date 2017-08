Agencia

Los Ángeles.- Los fans de Taylor Swift desean saber cuál es la razón por la que la cantante se desapareció de todas las redes sociales, justo ahora que acaba de ganar el juicio por agresión sexual al DJ David Mueller.

Su página de Instagram, en la que tiene 102 millones de seguidores, está completamente en blanco. Su cuenta de Facebook, con más de 74 millones de fans, también con “cero” información. Algo completamente igual en su Twitter, en donde está conectada con casi 85 millones de personas. Y sus cuentas en Tumblr y en YouTube también están en blanco, informa el portal People en Español.

También te puede interesar: ¿Justin Bieber le dedica su nuevo tema a Selena Gomez?

¿Qué significa todo esto? Según algunos, que la estrella del pop está provocando expectativa para el lanzamiento un material discográfico.

“El dramático movimiento envió a sus fans a un frenesí en las redes sociales”, reportó CNN. “Utilizando el tema de tendencia, #TS6IsComing, para anunciar la anticipación al sexto álbum de estudio de Swift.

No podían faltar los memes y GIFs por el silencio de la intérprete de “Shake it off”. Según The Washington Post, todo este interés está muy justificado, pues “Swift es una de las pocas estrellas del planeta que aún podría vender un millón de discos en una semana, por lo que la industria musical está muy, muy ansiosa por ver lo que #TS6 traerá”.

“1989” el disco anterior de Swift, que salió en octubre del 2014, vendió en 36 semanas 5 millones de copias, convirtiéndose en el primer disco en diez años, en vender semejante cantidad.