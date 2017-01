Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Como no se ha visto todo lo que la caída del peso puede provocar, Netflix le entra al quite con el superdólar: subirá sus tarifas en 2017.

Pero no será el único: harán lo propio otros servicios de streaming y la televisión por cable en México.

Una consultora, The Competitive Intelligence Unit, conocida como The CIU, dice que las marcas como Claro Video, Cinépolis Click, Cracker, HBO Go, Dish OTT, Fox Plus, Amazon y YouTube Red no podrán aguantar el dólar caro en México.

El sitio web Merca2.0 publica que los servicios de video por streaming, denominados Over The Top (OTT, por si siglas en inglés) tuvieron una penetración en el mercado de entretenimiento en video superior al 21 por ciento el año pasado, mientras que servicios de cable como Izzy y Megacable apenas lograron 18 y 13 por ciento, respectivamente.

Citando a The CIU, el sitio web dice que los OTT en nuestro país "están revolucionando” el entretenimiento, y prevé que en 2018 el consumo de usuarios mexicanos a estas plataformas será superior a los 450 millones de dólares.

Sin embargo, el constante aumento del dólar, que ronda actualmente los 22 pesos, afectará a los consumidores de estos servicios en 2017. En una entrevista con el El Financiero, el analista de The CIU, Gonzalo Rojón, sostuvo que estos servicios de streaming subirán de precio, aunque ninguna de estas compañías se ha pronunciado.

De acuerdo con el analista, pese a un posible aumento, los servicios están en cabal crecimiento en nuestro país, pues a finales del año pasado, Izzy y Sky incrementaron sus tarifas debido a la volatilidad.

TV de paga, un complemento del servicio de streaming

Al tratarse de servicios privados que rigen sus precios por el libre mercado, su oferta en entretenimiento no se verá afectada, todo lo contrario, algunas plataformas ya preparan lanzamientos de series exclusivas; otras OTT incluyen series y películas conocidas, pero Netflix y HBO GO crean contenido original, dejando contenido externo al mínimo.

De acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), para que aumenten el consumo de estos servicios se requiere internet en todo el país. Hasta el segundo semestre de 2016 había 56 suscripciones de banda ancha por cada 100 habitantes, por lo que la TV de paga pasará a ser un complemento de los servicios de streaming.

Un análisis de Business Bureau apunta que el consumidor mexicano de OTT pasa en promedio 9.8 horas por semana viendo estas plataformas, mientras que los consumidores de TV de paga dedican 10.2 horas.

El crecimiento de la industria en 2016 fue superior a 60.3 por ciento, es decir, los consumidores desembolsaron más de siete mil 800 millones de pesos, y se prevé que para este año el crecimiento sea mayor a 65 por ciento.

(Información de Merca2.0)