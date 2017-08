¡Wow! Thalía celebra sus 46 años presumiendo 'cuerpazo'

Agencia

Ciudad de México.- Durante todo el mes de agosto, Thalía demostró en redes sociales cómo se deben festejar 46 años de vida: rodeados de sorpresas, familia y los mejores deseos. Desde un lujoso regalo por parte de su esposo, Tommy Mottola, hasta un pastel en compañía de sus hermanas, la empresaria compartió con sus seguidores cada una de sus celebraciones.

De este modo, el 26 de agosto, fecha exacta en que cumple años, la también actriz mostró a sus seguidores, con una imagen en Instagram, lo bien que luce en esta nueva etapa de su vida, informa Quién.

Feeling blessed and great today on my birthday! 🎉 🎂💃🏼 Sintiéndome feliz y agradecida por tanto amor hoy en mi cumple. 🙏🏻🦄💕🎈🎁 #hbdtome🎂 #blessed #graciasdios Una publicación compartida de Thalia (@thalia) el 26 de Ago de 2017 a la(s) 5:52 PDT

La actriz subió una imagen en la que se le puede ver en la playa en un conjunto de dos piezas negro con detalles de encaje que la hacen lucir ¡sensacional! Sin embargo, lo que más resalta en la fotografía es su sonrisa. La imagen está acompañada del mensaje: “Feeling blessed and great today on my birthday! Sintiéndome feliz y agradecida por tanto amor hoy en mi cumple.”

Con más de 100 mil likes, la actriz recibió, por parte de los usuarios, felicitaciones de distintas parte del mundo como Paraguay, Argentina, Brasil e, incluso, Filipinas. “Feliz cumpleaños y que cumplas muchos años más Thalia desde Asunción Paraguay” y “Muchísimas felicidades @thaliaque tus sueños se sigan cumpliendo como hasta ahora, que dios te bendiga y te guarde en el corazón de la familia, amigos y todos nosotros que te adoramos. Eres increíble. Te mando un abrazote y millones de besos desde la isla de La Palma (Canarias, España)”, fueron algunos mensajes.