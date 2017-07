Thalía sube ardiente fotografía a redes

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Thalía siempre causa revuelo en redes sociales, ya que la cantante comparte con sus fieles admiradores detalles de su vida privada y sobre todo muestra su torneado cuerpo con diminutas prendas, en su mayoría trajes de baño. Sin embargo, ahora la ex Timbiriche publicó una instantánea en la que casi enseña de más al lucir sus estilizadas piernas.

En su cuenta oficial de Instagram, la también actriz demostró que a sus 45 años se ve más radiante que nunca y que no tiene reparos en mostrarse al natural. En la instantánea se observa a la esposa de Tommy Mottola enfundada en una sexy toalla mientras modela en una sugerente pose, que casi la traiciona, informa Televisa Espectáculos.

"Apapachando al cuerpo", fue la descripción que le dio Thalía a su ardiente fotografía, la cual en menos de un día logró superar los 70 mil "Me Gusta" e infinidad de mensajes en los que sus fans se desvivieron en halagos. "Thalía hermosa, me encantan tus pies y tus piernas, échate mucha cremita, preciosa", "Divina, qué cuerpo", "No cabe duda eres una hermosura", fueron algunos de los mensajes que recibió.

Pero parece que el cuerpo de Thalía seguirá dando de qué hablar, hace unos días protagonizó tremenda polémica cuando los usuarios de Instagram la criticaron presuntamente por lucir sobrepeso con un sexy traje de baño durante sus vacaciones familiares.