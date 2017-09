The Hitman's Bodyguard, la más taquillera de la semana en EU

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Sin estrenos a nivel nacional, Hollywood prácticamente se tomó libre el fin de semana alargado por el festivo del Día del Trabajo en Estados Unidos que se celebra el lunes y cerró así a una temporada de verano aburrida.

En su tercer fin de semana a la cabeza de las listas de las películas más taquilleras, la cinta de acción The Hitman's Bodyguard recaudó 10,3 millones de dólares en las salas de cine de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con cálculos de los estudios difundidos el domingo, informa Excélsior.

La película de horror Annabelle: Creation quedó en segundo lugar con 7,3 millones.

The Weinstein Company se quedó con los siguientes dos sitios: el drama de crimen Wind River, en tercero, con 5,9 millones ingresados, y el filme familiar animado Leap!, en cuarto, con 4,9 millones.

Logan Lucky, de Steven Soderbergh, ocupó el quinto sitio con 4,4 millones de dólares.

El clásico de Steven Spielberg, "Close Encounters Of The Third Kind" (Encuentros Cercanos del Tercer Tipo) regresó a los cines 40 años después de su estreno. Exhibida en 901 salas, la película de ciencia ficción recaudó 1,8 millones.