Estados Unidos.- El apocalipsis en "The walking dead" es ahora legal y no de zombies. El creador de la serie y de los cómics, Robert Kirkman, y los productores Glen Mazzara, Gale Anne Hurd y David Alpert (estos dos últimos, también productores de Fear the walking dead) denunciaron ayer a la cadena AMC en un juzgado de Los Ángeles, porque consideran que el reparto de beneficios no ha sido justo, informa The Hollywood Reporter.

"Este caso surge a partir del incumplimiento por parte de un gran conglomerado del entretenimiento de sus obligaciones contractuales con el personal creativo detrás de una serie televisiva longeva, muy rentable y extremadamente exitosa", según consta en la denuncia, de acuerdo con El País.

La acusación basa sus argumentos en que AMC se aprovechó presuntamente de la integración vertical de su estructura para llevarse más beneficios de la serie de los que les correspondían.

AMC Studios es la compañía que se encarga de producir la serie mientras que AMC Network es la cadena que la emite, pero ambas empresas son propiedad del grupo.

También forman parte de las reclamaciones los beneficios de la serie hermana "Fear the walking dead" (la segunda parte de la tercera temporada se estrena el 10 de septiembre), así como "Talking Dead", un programa de entrevistas en el que se comenta cada capítulo. AMC ha contestado a la demanda asegurando que este tipo de denuncias son muy comunes en la industria y sólo persiguen aprovecharse del éxito de una producción.

"Cuando una productora y una cadena son parte de un mismo conglomerado, como es el caso de AMC Studios y AMC Network, existe un poderoso incentivo financiero de mantener la parte más sustanciosa de los beneficios en el nivel de la cadena", argumenta la demanda, que asegura que los creadores obtendrían mayores créditos si se desplazara ese dinero hacia la productora.

Así, los denunciantes aseguran que AMC no está pagando el canon de licencia a los creadores a precio de mercado, como sí hizo la cadena con series en las que no controlaba el proceso de producción, como fueron los casos de las también exitosas "Breaking Bad" o "Mad Men".

La denuncia ha sido interpuesta pocos días después de que Robert Kirkman y Amazon anunciaran que han llegado a un acuerdo para desarrollar nuevas series juntos.

El creador original de la ficción, el cineasta Frank Darabont (Cadena perpetua), fue despedido en la segunda temporada y tiene abierta una demanda en la que exige a la cadena unos 240 millones de euros como compensación.