CALIFORNIA.- Aunque Selena Gómez no se sienta a gusto con la fama y la atención que recibe a cada paso que da, al menos tiene una razón muy importante para sonreír: The Weeknd la adora.

Luego de la publicación del número de abril de la revista Vogue que la estrella protagoniza, muchos comentarios surgieron debido a las declaraciones sobre lo incómoda que se siente con su estatus de celebridad y por la actitud un poco cerrada cuando se le cuestionó acerca de su actual relación con el cantante.

Si bien el silencio incómodo podría dar el mensaje de que las cosas no van del todo bien con The Weeknd, fuentes cercanas a la pareja afirman que el intérprete de Can't Feel My Face está encantado con la reacción de Selena.

Número de Vogue

"Abel ama lo sexy que Selena luce en Vogue", reveló una fuente a Hollywood Life. "Realmente lo dejó impresionado, no sólo por su belleza, también por su honestidad, lo cual considera la hace lucir más sexy".

Además, "... quedó impresionado con lo profunda y valiente que fue Selena en la entrevista. Adora su postura y cómo está protegiendo la privacidad de su relación. Él está muy orgulloso, de hecho le envió un ramo de flores cuando ella recibió una copia del número de Vogue". Par de tiernos y románticos.

La pareja se encuentra más unida que nunca, prueba de ello es el nuevo viaje que hicieron a Ontorio, la ciudad natal de The Weeknd.

Como nunca antes lo había hecho, durante el paseo los fotógrafos capturaron las imágenes de un hombre mucho más cariñoso con su novia.