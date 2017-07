Thor demuestra su poder en un nuevo tráiler (video)

Agencia

Ciudad de México.- Marvel sigue consintiendo a sus fans con los avances de sus nuevas películas y ahora lo hizo con Thor: Ragnarok.

En el video, Thor, Loki, Hulk y Valquiria luchan contra Hela, la diosa guerrera asgardiana de la muerte, informa Milenio.

También te puede interesar: Nueva película de Los Cazafantasmas, ¿basada en los cómics?

El reparto se dio cita en San Diego para hablar del esperado filme en la Comic-Con.

La película está protagonizada por Tom Hiddleston, Chris Hemsworth, Cate Blanchett, Mark Ruffalo y Tessa Thompson, entre otros.

La tercera entrega de este superhéroe llegará a las salas de cine el próximo 3 de noviembre.

Watch the brand-new #ThorRagnarok trailer that just debuted at #SDCC in Hall H! pic.twitter.com/dlczeb2uXc