Agencia

Francia.- Ernesto Tito Puentes, músico de jazz y director de orquesta cubano, murió a los 88 años en Montpelliere, al sur de Francia, informó su agente, indicó Milenio en su portal.

"Tito" Puentes grabó más de 200 álbumes a lo largo de su carrera, en la que destacó como un virtuoso de la trompeta, informó su manager, Jean-Louis Perrier.

También te puede interesar:De futbolista a 'Superman', Gerard Piqué salva a Shakira

Se inició en la animada escena musical de La Habana en la década de 1940, bajo la protección de dos tíos suyos, también trompetistas, para luego saltar a la escena internacional.

En los años 1950 se instaló en Francia, país que ya no abandonó.

"El más parisino de los cubanos (...) nos dejó para unirse a otros salseros para una eterna ‘descarga‘", señaló Perrier en su comunicado.

Puentes siempre prefirió describir su estilo como afrocubano en lugar de salsa.

"Cuando tocaba jazz mis compatriotas decían que ya no era cubano, sino ‘jazzman‘. Ahora me conocen como salsero. Pero yo prefiero el término afrocubano en lugar de salsa, que es incorrecto y que ante todo, fue inventado en Estados Unidos. Yo me llamo simplemente músico. Intento integrar influencias europeas y africanas en mi música. Mi música tiene múltiples facetas", afirmaba Puentes.

Aquí te dejamos uno de sus más grandes éxitos 'Las tres', para que recuerdes a este fallecido artista.