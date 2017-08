Foto de Tom Cruise causa revuelo en redes, ¿se operó el trasero?

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Tom Cruise es considerado uno de los sex symbols del cine. El actor ha sabido conquistar al público, ya sea interpretando al arriesgado agente Ethan Hunt en 'Misión Imposible' o con sus otros personajes de armas tomar en 'Al filo del mañana', 'Jack Reacher', 'La momia' o 'Valkiria'.

Esta última película ha iniciado el debate sobre algo en lo que al parecer nadie se había percatado: su trasero, informó el portal ecartelera.

El usuario de Twitter iluvbutts247 se percató de que el trasero del actor lucía más grande de lo normal en una de las primeras escenas de 'Valkiria', en la cual el coronel Claus von Stauffenberg (Tom Cruise) cae al suelo tras un ataque.

hello, please, i present the theory that for one single shot in Valkyrie (2008), at 5:12, tom cruise wears a fake butt. observe: pic.twitter.com/Tw6yTbsQUe