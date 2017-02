Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de varios meses que Taylor Swfit y Tom Hiddlestone terminaron su relación, el actor habló por primera vez sobre este amor el cual calificó de real.

Según información recopilada por Milenio Digital, Hiddlestone aseguró que su relación con la cantante fue "muy real" y que ella "es una increíble mujer".

Sin embargo afirmó que él todavía está trabajando en cómo llevar una vida personal y protegerla sin tener que esconderse de los medios. Lo que puede tomarse como un posible motivo del "truene" de la pareja.

El actor también bromeó sobre la razón por la cual el año pasado, cuando aún andaba con Swift, usó una camiseta que tenía la frase "I Love Taylor Swift".

Hiddleston dijo que en aquella ocasión resbaló y se lastimó la espalda, por lo que pidió a alguien una playera para cubrir del sol la herida, y la única que había fue la camiseta que "los amigos de Taylor están obligados a tener", bromeó. "Todos nos reímos de eso. Era un chiste".

La fotografía donde el interprete de Luki en la trilogía de Thor utiliza una playera con la frase "I ♥ T.S.", ha sido una de las que más likes ha recibido en redes sociales.

