¿Qué ocurrió con el padre de Andy en Toy Story?

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde la semana pasada comenzó a circular una extraña teoría que explica la ausencia del padre de "Andy" en la película Toy Story, sin embargo, uno de los guionistas ha desmentido esta información a través de su cuenta oficial de Twitter.

Todo comenzó cuando el canal de Youtube SuperCarlinBrothers entrevistó a un experto coleccionista de juguetes que supuestamente trabajó como consultor para este filme de Pixar, detallando que una de las personas que trabajó en la producción, Joe Ranft, le reveló que el padre de este pequeño sufrió polio, enfermedad que le quitó la vida, informa Televisa Espectáculos.

Debido a este padecimiento, sus padres decidieron quemar todos los juguetes de "Andy", excepto a "Woody", "Señor Cara de Papa" y "Slinky", pero antes de que esta teoría comenzará a tener más fuerza, Andrew Stanton, guionista de las tres películas y de la cuarta entrega, ha negado esta noticia.

"Noticia completa y totalmente falsa. Que todo el mundo vuelva a sus casas. Nada que ver aquí colegas #YoEstuveAhí", publicó Stanton hace un par de días en su red social.

Complete and utter fake news. Everyone go back to your homes. Nothing to see here, folks. #Iwasthere https://t.co/06j37YKKt2