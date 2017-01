Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- La cadena de televisión HBO estrenó el primer tráiler del documental Eagles of Death Metal: Nos Amis (Our friends) , en el cual la agrupación estadounidense relata cómo vivió el atentado terrorista ocurrido mientras ofrecía un concierto en el centro de espectáculos Bataclan, en París.

El trabajo fílmico, dirigido por Colin Hanks, hijo del famoso actor Tom Hanks, se estrenará por el canal de televisión de paga el 13 de febrero próximo y de acuerdo con la información del portal Deadline, estará dividido en tres partes.

La primera introducirá a Eagles of Death Metal, una segunda parte abordará el ataque terrorista registrado la noche del 13 de noviembre de 2015 y el último segmento acompaña a la agrupación en la gira que realizó en su regreso a Europa, tres meses después de la masacre perpetrada por yihadistas, en la cual fueron asesinadas más de 80 personas.

El primer adelanto muestra parte de una entrevista realizada a Jesse Hughes y Josh Homme, integrantes del grupo, así como algunos fragmentos del concierto que ofrecían en el lugar.

De acuerdo con la información difundida, el documental podrá verse en el Festival de Cine de Palm Springs.

Eagles of Death Metal: Nos Amis (Our friends) es el segundo documental de Hanks; el primero fue All things must pass: The rise and fall of Tower Records , estrenado en 2015.

El hijo de actor fue además productor del filme, junto con su socio Sean Stuart.