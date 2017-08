Agencia

Estados Unidos.- El afamado escritor estadounidense Stephen King no quiere que el presidente de EE.UU., Donald Trump, vea las nuevas películas y series basadas en sus novelas de terror, dos meses después de que el mandatario lo bloqueara en su cuenta de Twitter, aparentemente por la posición crítica de escritor hacia su gestión.

"Donald Trump me bloqueó en Twitter. Por el presente testamento lo bloqueo para que no vea 'IT' o 'MR. MERCEDES'. Ningunos payasos para ti, Donald. Vete a flotar", escribió King en su cuenta de Twitter.

'It' es una nueva película basada en la novela homónima de King cuyo antagonista principal aparece disfrazado de payaso y que se estrenará este otoño; mientras que 'Mr. Mercedes' es una serie de televisión que empezó a emitirse este agosto, también basada en una obra de King.

La frase "vete a flotar" es un eufemismo de "suicídate" tomado de otra serie de televisión apocalíptica, en la que los personajes viajan por espacio en naves espaciales tras quedar la Tierra destruida, por lo que "vete a flotar" significa "vete a morir al espacio".

El pasado mes de junio King denunció en su cuenta de Twitter que no podía leer los tuits de Trump, porque este le había bloqueado. Algunas personalidades, como la creadora de Harry Potter J.K. Rowling, ofrecieron sus servicios al colega para mantenerlo al tanto sobre nuevas publicaciones del presidente estadounidense.